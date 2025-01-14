Baiano: "La Fiorentina non può giocare con 4 attaccanti. Italiano con Kean andava in Champions"

Le parole dell'ex attaccante sul momento difficile della Fiorentina

L'ex giocatore della Fiorentina, Francesco Baiano, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del calo di prestazioni della squadra di Palladino. Queste le sue parole:

"Come si può buttare tutto a mare dopo una sconfitta? Vivo a Firenze, sento i commenti, siamo partiti da un inizio stagione dove non andava bene nulla, poi ha fatto 8 vittorie di fila e avevamo la migliore società, il miglior tecnico e ds, ora siamo tornati di nuovo al punto di partenza. Non è una squadra pronta per arrivare in Champions, solo i sognatori potevano pensarlo, ma non dobbiamo fare drammi. I conti si fanno a fine stagione. Se la Fiorentina dovesse vincere con l'Inter è in corsa per la Champions. E allora cosa si dovrebbe dire.

Per me questa squadra non si può permettere con i centrocampisti che ha di poter giocare con i 4 davanti. Se al posto di Bove giochi con un esterno offensivo, ecco che c'è il problema. Do solo una colpa: quando è uscito Bove, si è incaponito Palladino a giocare con 4 giocatori davanti, ha perso equilibrio. Non giocano Pongracic e Biraghi? Se non li fa giocare, è perché fanno peggio degli altri, non si fa male da solo un tecnico con certe scelte. Si è tanto criticato Italiano, ma se avesse avuto Kean, la Fiorentina andava in Champions League".

Dalla Francia: anche il Paris FC sulle tracce di Ikoné. La Fiorentina fissa il prezzo: 8 milioni di euro

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