Baiano: “La Fiorentina è una squadra senza anima. La difesa a 3 non ha senso con gli uomini che hai”

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano per commentare la sconfitta contro l’Udinese. Ecco le sue parole: “Non credevo potesse succede una sconfitta così, pensavo che i ragazzi avessero capito la situazione, evidentemente ho sbagliato. Con lo Jagellonia ci sta un calo di attenzione visto l’andata, ma contro l’Udinese siamo stati attaccati in tutto il campo e si è notato che non fossi pronto a reagire. Questa squadra è senza anima.”

Su Vanoli: “Non giudico un collega, ma non ho capito perchè è voluto tornare a 3, già che ci sono poche certezze e nessuno bravo con la palla.”

Su De Gea: “Lo capisco perchè era molto deluso, ma un capitano non deve dire certe cose: nello spogliatoio può attaccare al muro chi vuole, ma non alle telecamere.”