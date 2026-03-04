4 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:35

Baiano: “La Fiorentina è una squadra senza anima. La difesa a 3 non ha senso con gli uomini che hai”

4 Marzo · 22:15

Aggiornamento: 4 Marzo 2026 · 22:15

Francesco Baiano ha parlato a Radio Bruno della situazione della Fiorentina dopo le due sconfitte con Jagellonia e Udinese.

Ai microfoni di Radio Bruno ha parlato l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano per commentare la sconfitta contro l’Udinese. Ecco le sue parole: “Non credevo potesse succede una sconfitta così, pensavo che i ragazzi avessero capito la situazione, evidentemente ho sbagliato. Con lo Jagellonia ci sta un calo di attenzione visto l’andata, ma contro l’Udinese siamo stati attaccati in tutto il campo e si è notato che non fossi pronto a reagire. Questa squadra è senza anima.”

Su Vanoli: “Non giudico un collega, ma non ho capito perchè è voluto tornare a 3, già che ci sono poche certezze e nessuno bravo con la palla.”

Su De Gea: “Lo capisco perchè era molto deluso, ma un capitano non deve dire certe cose: nello spogliatoio può attaccare al muro chi vuole, ma non alle telecamere.”

