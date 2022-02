Baiano: ”Cabral? Prematuro giudicare un attaccante con buoni numeri dopo una sola settimana”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb radio, l’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato del nuovo acquisto Arthur Cabtal, queste le sue parole: ”Non sono preoccupato perché si può perdere contro un’avversaria come la Lazio. Della mancanza di Vlahovic dovremo farcene una ragione, anche se ha realizzato il 50% dei gol della squadra. Adesso sta agli altri alzare l’asticella Cabral? Prematuro giudicare un attaccante che si presenta con numeri importanti dopo una sola settimana. Sulla sconfitta contro la Lazio hanno pesato tanti fattori: ad esempio la serata sottotono di Torreira, mai così poco dinamico in stagione. In generale l’unico che ho visto più brillante è stato Sottil“.

