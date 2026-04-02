Baiano: “Kean va tenuto, sennò chi prendi? I giocatori forti non vengono a Firenze, vogliono la Champions”

«Kean mi piace molto, fa la differenza. Sicuramente è l’attaccante migliore che ha la Fiorentina». A dirlo è Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina e grande estimatore del classe 2000. Le sue parole al Corriere dello Sport.

Quest’anno, però, i numeri di Kean sono diversi...

«Ha dimostrato che anche lui può sbagliare. Ma alla fine non sbaglia solo chi non fa. Ricordatevi una cosa».

Prego.

«Segnare, nel calcio, è la cosa più difficile che ci sia. Non è un caso che gli attaccanti vengano pagati più degli altri. Kean resta l’unico giocatore che può tirare fuori la Fiorentina da questa situazione».

In estate farebbe di tutto per tenerlo? Clausola permettendo.

«Dipende da lui. Se mi dà la disponibilità, lo tengo. Anche perché per trovare un giocatore dello stesso livello, devo spendere i soldi della clausola e non è detto che mi garantisca lo stesso rendimento. E poi…».

Andrebbe sostituito?

«Ecco. I giocatori forti vogliono la Champions, è normale che non vengano a Firenze».

C’è un Kean in Nazionale e uno alla Fiorentina?

«Se penso all’anno scorso, assolutamente no».

Quest’anno?

«Sì, anche perché ha dovuto fermarsi due o tre volte per via degli infortuni. Questo pesa tanto, fidatevi. In Nazionale ha fatto delle ottime prestazioni: soprattutto il gol siglato contro l’Irlanda del Nord è da giocatore straordinario. Non tanto per la rete in sé».

Cosa l’ha colpita?

«Il controllo, roba per pochi».