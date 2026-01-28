Baiano sicuro: “Piccoli è in crescita e in forma, ma tra lui e Kean scelgo Moise tutta la vita”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, ha commentato al Pentasport di Radio Bruno, l’uscita dei Viola dalla Coppa Italia: “Il Como è forte. In questo momento sta meglio di tutti e ha un allenatore che ha trovato l’ambiente giusto e riesce a lavorare bene, si vede che vogliono vincere la Coppa Italia. Il nostro obiettivo, invece è quello di salvarsi. Non sono stupito dal Como, perché ha speso circa 130 mln per il mercato: stanno facendo le cose come dovrebbero essere fatte nel calcio”.

Sulla gara col Napoli di sabato: “Il fatto che il Napoli sia in emergenza, è un grandissimo vantaggio: gli mancano giocatori importantissimi”.

Sugli attaccanti: “Piccoli mi sembra in crescita, più in forma rispetto alle prime partite. Arrivare per quella cifra non l’ha aiutato e se devo scegliere, scelgo tutta la vita Kean“.