28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:36

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Baiano sicuro: “Piccoli è in crescita e in forma, ma tra lui e Kean scelgo Moise tutta la vita”

News

Baiano sicuro: “Piccoli è in crescita e in forma, ma tra lui e Kean scelgo Moise tutta la vita”

Redazione

28 Gennaio · 16:36

Aggiornamento: 28 Gennaio 2026 · 16:36

TAG:

#FiorentinabaianoKeanpiccoli

Condividi:

di

L'ex Viola, Ciccio Baiano, commenta la sconfitta in Coppa Italia contro il Como e le ultime prestazioni di Piccoli

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano, ha commentato al Pentasport di Radio Bruno, l’uscita dei Viola dalla Coppa Italia: “Il Como è forte. In questo momento sta meglio di tutti e ha un allenatore che ha trovato l’ambiente giusto e riesce a lavorare bene, si vede che vogliono vincere la Coppa Italia. Il nostro obiettivo, invece è quello di salvarsi. Non sono stupito dal Como, perché ha speso circa 130 mln per il mercato: stanno facendo le cose come dovrebbero essere fatte nel calcio”.

Sulla gara col Napoli di sabato: “Il fatto che il Napoli sia in emergenza, è un grandissimo vantaggio: gli mancano giocatori importantissimi”.

Sugli attaccanti: Piccoli mi sembra in crescita, più in forma rispetto alle prime partite. Arrivare per quella cifra non l’ha aiutato e se devo scegliere, scelgo tutta la vita Kean“.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio