Baiano: “Una squadra che paga 27 milioni per Piccoli non la trovi nemmeno nei sogni”

L'ex attaccante viola analizza il futuro del centravanti ed invita alla prudenza sulla sua gestione considerato quanto speso per portarlo a Firenze

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano ha commentato ai microfoni di Radio Bruno Toscana alcuni dei temi più caldi legati al mercato viola, soffermandosi in particolare sulla posizione di Roberto Piccoli e sulle necessità della squadra in attacco.

Parlando del centravanti, Baiano ha evidenziato come la situazione sia tutt'altro che semplice: “Il suo è un discorso particolare. La società l'ha pagato tanto, una che lo paga 27 milioni non la trovi nemmeno nei sogni… Prestito? Resta pur sempre un rischio, in fin dei conti se dovesse giocare bene se lo terrebbero poi”.

Secondo l'ex bomber, la soluzione migliore potrebbe essere quella di trattenere il giocatore almeno fino alla sessione invernale di mercato: “Probabilmente lo terrei in rosa, più che altro per non regalarlo. Poi si potrebbero fare nuove valutazioni a gennaio. Ma non è una situazione facile, il ragazzo sa di fare panchina. In più c'è Kean e si parla anche di Pellegrino”.

Baiano ha poi spostato l'attenzione sulle corsie offensive, considerate determinanti per il sistema di gioco adottato dalla Fiorentina. A suo giudizio servono rinforzi numerosi e di livello, ma il mercato non offre molte opportunità: “Sarei contento se ne arrivassero quattro con una discreta qualità. Il 4-3-3 è un modulo che ha bisogno di superiorità numerica, altrimenti è inefficace. E in questo la differenza la fanno gli esterni. C'è un problema: non sono tanti e li cercano tutti”.