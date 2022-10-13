Baiano consiglia Italiano: "Jovic non è una prima punta, non l'hai mai fatto nella sua carriera"

Ciccio Baiano pensa che la posizione in campo di Luka Jovic sia sbagliata, questa l'analisi dell'ex attaccante della Fiorentina

Ciccio Baiano ha parlato a Radio Bruno delle difficoltà di Jovic all'interno dell'attacco della Fiorentina, queste le sue parole:

Jovic non è una prima punta, nel Real Madrid quando ha giocato da prima punta ha fatto tanta fatica e non ha mai fatto bene da prima punta nella sua carriera, lui ha bisogno di una prima punta come Lukaku, Batistuta al suo fianco. Io lunedi ero allo stadio e l'ho visto molto in difficoltà, non ha proprio i movimenti della prima punta, il fiuto del gol o ce l'hai o non ce lo hai.

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