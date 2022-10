I tifosi dell’Hearts invadono il centro di Firenze, cori fino a notte fonda sotto il Duomo e per la città

Più di 4 mila tifosi dell’Hearts a Firenze per la gara contro la Fiorentina in programma questa sera alle 18.45 per la Conference League. I tifosi scozzesi hanno invaso le vie del centro di Firenze, ieri sono stati prima in Piazza Santa Croce e poi la sera sono stati nei dintorni del Duomo. Hanno anche attaccato gli striscioni vicino i cancelli dei lavori al Battistero. Ecco foto e video

