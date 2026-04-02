Baiano su Piccoli: “Quei 27 milioni pesano tanto. Panchina? Una follia”

Francesco Baiano, ex attaccante della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport.

Piccoli è migliorato?

«Sì, il problema sono quei 27 milioni che pesano tanto. Ma non è colpa sua se il Cagliari l’ha venduto a peso d’oro».

Vale quella cifra?

«Per ora no, ma per quello che ha fatto vedere in passato può diventare un giocatore importante. Resto convinto che la Fiorentina l’avesse preso per non farsi trovare impreparata a fronte di un’eventuale cessione di Kean. Altrimenti non compri un attaccante da 27 milioni per lasciarlo in panchina. Sarebbe una follia. A lui serve continuità, non può giocare una partita sì e tre no».