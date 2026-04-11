Corriere dello Sport: “I Commisso potrebbero cedere Kean per ricostruire la Fiorentina”

Poi la questione Kean, dal 1° al 15 luglio vale la clausola rescissoria da 62 milioni. Il futuro, ancora una volta, è in mano al giocatore, anche se la liberatoria è molto alta se parametrata al rendimento. Paratici spera di trattenerlo, la questione presto diventerà calda. I Commisso, tuttavia, potrebbero pensare che la sua cessione serva al controllo del bilancio e alla ricostruzione. E anche questo è uno dei punti chiave da chiarire. Di certo, la Fiorentina dovrebbe ripartire da Moise, insieme a Fagioli e Parisi, magari anche De Gea, Ranieri, Pongracic, Ndour. Un’ossatura da rendere ancora più solida. Lo scrive il Corriere dello Sport.