11 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:15

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Corriere dello Sport: “Salvezza non garantisce la permanenza di Vanoli. C’è Sarri all’orizzonte”

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 26.02.2024, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Salvezza non garantisce la permanenza di Vanoli. C’è Sarri all’orizzonte”

Redazione

11 Aprile · 10:15

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 10:15

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In casa Fiorentina da tempo si parla di un nuovo tecnico

Altra questione vitale. Vanoli ha avuto il merito di tirare fuori la squadra dal fondo della classifica. Al momento è a +5 dalla terzultima, un margine di sicurezza da mantenere. Se arriva alla salvezza, Firenze dovrà ringraziarlo, come fece nel 2001 quando segnò un gol decisivo per la conquista della Coppa Italia. Però anche il suo futuro è in bilico, la permanenza in serie A non garantisce la conferma. Da tempo si parla di un nuovo tecnico, con la figura di Sarri che continua a restare all’orizzonte. Sarà probabilmente la scelta più importante in un percorso che deve però iniziare dal chiarimento su cosa la Fiorentina debba realmente diventare. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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