Baiano su Kean: "Il gioco verticale della Fiorentina lo esalta. Ora è in fiducia, puoi aspettarti di tutto"

Fa delle cose che quando giocava alla Juve non si poteva permettere

L'ex viola, Francesco Baiano, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha analizzato il buon momento di Moise Kean alla Fiorentina. Queste le sue parole:

"La Fiorentina lo esalta, è una squadra che gioca molto in verticale. Quando uno è in fiducia poi puoi aspettarti di tutto. Ci crede sempre di più, ma la consapevolezza che ha acquisito finora fa la differenza. Fa delle cose che quando giocava alla Juve non si poteva permettere. Ha sentito grande fiducia del tecnico e della società e si sta rivelando un acquisto azzeccato".

Prandelli: “Palladino ha svegliato Kean come me con Vlahovic. Avrebbe trovato posto nella mia Fiorentina”

https://www.labaroviola.com/prandelli-palladino-ha-svegliato-kean-come-me-con-vlahovic-avrebbe-trovato-posto-nella-mia-fiorentina/276711/