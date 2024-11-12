Prandelli: "Palladino ha svegliato Kean come me con Vlahovic. Avrebbe trovato posto nella mia Fiorentina"

L'ambiente? "Firenze ha sempre l'atteggiamento giusto, perchè ama sempre follemente. Amano incondizionatamente la squadra

Cesare Prandelli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

"Kean nella mia Fiorentina? I grandi giocatori che fanno gol trovano posto da tutte le parti. Grande intuizione e questo ragazzo ha trovato il sorriso e tranquillità. Farà una stagione strepitosa. Fin dalle prime partite abbiamo capito che Kean era indemoniato, probabilmente è arrivato nel posto giusto al momento giusto.

Come ho svegliato Vlahovic? Secondo me è un po' quello che sta facendo Palladino con Kean. Sono giocatori a cui non devi dare tanti compiti e devono pensare ad essere protagonisti e finalizzare l'azione. Kean è una punta moderna che può partire anche dall'esterno, allarga il gioco, protegge la palla ed è questo quello che deve fare.

Palladino? Palladino mi piace, l'ho visto a Monza e ci siamo confrontati anche a Coverciano ed era uno dei migliori anche a livello di comunicazione. Non è rigido su un sistema di gioco ma in base ai giocatori che ha può gestire come giocare.

Focalizzarsi sul campionato? Non lasciamo perdere nulla. E' anche difficile programmare una stagione pensando a 'lasciare perdere' qualche competizione perchè hai tanti giocatori che devono avere spazio."

BARZAGLI ERA SICURO DELL'ESPLOSIONE DI KEAN

https://www.labaroviola.com/barzagli-su-kean-e-il-suo-anno-lho-detto-quando-e-arrivato-alla-fiorentina-non-era-mai-stato-titolare/276702/