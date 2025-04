TMW: “Salvo imprevisti Kean contro il Betis ci sarà, difficile vederlo in campo contro l’Empoli”

“La vittoria, dedicata a Moise, ci tiene lì e ci da stimoli. Dobbiamo stagli vicino, speriamo che torni con la stessa fame e la stessa voglia che aveva prima”. Parlava così, dopo il successo di Cagliari, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè. Il centravanti viola, proprio durante il ritiro in Sardegna prima della partita, ha dovuto lasciare la squadra per questioni personali e ancora non esiste una data certa per il suo rientro. Incertezza sottolineata anche dalle notizie delle ultime ore che raccontano di come l’ex Juventus difficilmente potrà essere disponibile per la sfida di domenica pomeriggio contro l’Empoli, gara in programma alle ore 15 allo stadio Franchi.

La speranza all’interno della Fiorentina, che fin da subito si è messa a disposizione dell’uomo ancor prima che del calciatore, è che Kean possa tornare ad allenarsi all’inizio della prossima settimana per poi essere disponibile e al centro dell’attacco nella sfida di andata contro il Betis Siviglia, primo atto della semifinale di Conference League in programma il prossimo 1 maggio. Salvo imprevisti e contrattempi così sarà.

In questa stagione l’attaccante classe 2000 ha messo insieme un totale di 39 partite con la maglia viola sulle spalle, trovando nel complessivo 23 gol e 3 assist per i compagni. Numeri importanti che testimoniano il peso specifico del giocatore sulla squadra di Palladino e che spiegano anche la perdita in termini di pericolosità offensiva. Lo scrive Tuttomercatoweb