Dalla Spagna, Si riaccende l’asse Fiorentina-Betis. I Viola mettono gli occhi su Pablo Fornals

L’asse di mercato tra Fiorentina e Real Betis si è rivelato piuttosto attivo nelle fasi iniziali di questa sessione estiva: il club spagnolo ha prima provato a prendere Mandragora, ma senza esito positivo, e successivamente ha mostrato interesse per Ghilardi, oggi molto vicino alla Roma, su cui la Fiorentina detiene ancora il 50% dei diritti in caso di futura rivendita.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo Ficherio, anche la società viola avrebbe messo gli occhi su un giocatore del Betis: si tratta di Pablo Fornals, classe 1996, con un passato tra le fila di West Ham e Villarreal. Dalla Spagna filtrano indiscrezioni su un contatto tra il club toscano e l’entourage del centrocampista, ma la trattativa non ha avuto seguito: Fornals, infatti, preferirebbe rimanere in Andalusia.

Anche lo stesso Betis non sarebbe intenzionato a cederlo, vista la situazione d’emergenza che si è creata a centrocampo. Piuttosto, il club sta cercando nuovi rinforzi in quella zona del campo, rendendo dunque l’operazione ancora più complessa. Lo riporta One Football.