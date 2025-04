Occhio al Betis! E’ la squadra che tira di più in porta dell’intera Conference: 70 tiri

Torna l’Europa anche per le italiane impegnate in un doppio confronto con la Spagna che sarà fondamentale anche per il ranking Uefa: stasera l’Inter affronta il Barcellona in Champions League, mentre domani sarà il turno della Fiorentina, impegnata allo stadio Benito Villamarin contro il Betis in Conference League.

La squadra di Manuel Pellegrini si appresta ad ospitare i viola in un clima di entusiasmo generale, giustificato dal fatto che andare all’ultimo atto del torneo in Polonia sarebbe un inedito assoluto per la storia blanca y verde.

Palladino dovrà fare attenzione in particolare all’indole offensiva che la squadra iberica ha mostrato di avere in questa competizione. Il Betis infatti, come sottolinea Marca, ha accumulato ben 191 tiri, di cui 70 nello specchio della porta, 64 fuori e 57 respinti dagli avversari (superando i 190 del Rapid Vienna, i 182 del Chelsea ed i 164 proprio della Fiorentina). Una raffica di tentativi offensivi che però si è tradotta in sole 18 reti, portando la squadra di Pellegrini al sesto posto dietro Chelsea (33 reti), Fiorentina (27), Celje (25), Jagiellonia (20) e Legia Varsavia (19).

Solo il Chelsea, con nove vittorie in 10 partite, ha vinto più del Betis in questa Conference, che ha vinto sei volte in 12 partite, dopo essere arrivati ai playoff a febbraio.