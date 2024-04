Dal Portogallo scrivono: “Fiorentina e Lazio su Rui Silva, le cifre per lui si aggirano intorno agli 8-10 milioni”

Rui Silva, portiere del Betis Siviglia, sta disputando una grande stagione con la maglia biancoverde. Arrivato a parametro zero nell’estate del 2021 nel club spagnolo, si è rapidamente guadagnato il posto da titolare ed ora è pronto per il salto di qualità. Rui Silva potrebbe finire sul mercato per una cifra intorno agli 8-10 milioni di euro e, in virtù delle ottime prestazioni, si è guadagnato l’attenzione dei club del calcio europeo, tra cui spicca il particolare interesse della Fiorentina. Il portiere del Betis potrebbe sostituire Oliver Christensen per la prossima stagione. Dal Portogallo giunge notizia circa l’interesse della Lazio per l’estremo difensore biancoverde, e il club capitolino potrebbe partecipare all’asta estiva per tentare aggiudicarsi il suo cartellino.

