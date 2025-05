Gudmundsson sicuro: “Le grandi partite mi riescono bene e quella di stasera è la più importante”

Albert Gudmundsson è stato intervistato da Marca in vista della partita di stasera tra Fiorentina e Real Betis valevole per un posto in finale di Conference League, queste le sue parole:

Quanto ha influito crescere in una famiglia così calcistica?

“Ha avuto molta influenza sulla mia carriera, è il motivo per cui sono diventato professionista. Era il mio sogno da bambino. In casa si respirava calcio. Mi allenavo con mio padre, con mia madre…”

Suo bisnonno è stato il primo calciatore professionista islandese, suo nonno è il miglior marcatore della nazionale. La motiva l’idea di diventare il miglior islandese di sempre?

“Da bambino era il mio obiettivo. Abbiamo avuto grandi giocatori, come mio nonno o Gudjohnsen. So che non sarà facile, ma continuo a lavorare per questo.”

Come si definirebbe?

“Sono un giocatore tecnico che ama stare in contatto con la palla il più possibile. Mi considero molto creativo e pericoloso: segno, assisto… Inoltre sono versatile: posso giocare da ‘9’ , seconda punta, trequartista o esterno.”

Di gol ne fa eccome: 107 in 348 partite.

“Sono felice di segnare sempre di più, ma penso che capirò davvero il valore di questi numeri solo quando mi ritirerò.”

Ha debuttato con il KR a 15 anni. Come è arrivato un islandese alla Fiorentina?

“Da piccolo ho fatto provini con vari club europei. Mi volevano in tanti, ma mio padre aveva le idee chiare: dovevo andare nei Paesi Bassi, dove c’erano buone accademie. Sono stato 8-9 anni tra Heerenveen, PSV e AZ. E quando mi sono sentito pronto, ho fatto il salto in un campionato maggiore.”

I 16 gol segnati con il Genoa la scorsa stagione lo hanno lanciato alla Fiorentina. Oraè a quota otto gol e tre assist. Che bilancio fa?

“Sono arrivato molto motivato, ma mi sono infortunato e ora sento di essere tornato di nuovo in forma.”

È in prestito con diritto di riscatto. Le piacerebbe restare alla Fiorentina?

“Certo che sì. Altrimenti non sarei venuto, ma non dipende da me.”

È un vero ‘ammazza-giganti’? Ha segnato a Milan, Juve, Roma, Napoli…

“Mi piacciono le grandi partite. Mi riescono bene.”

Quella contro il Betis è una di quelle grandi, giusto?

“Assolutamente. È la partita più importante della stagione e una delle più grandi della mia carriera. Non sarà facile. Hanno giocatori molto forti che stanno facendo molto bene.”

Cosa l’ha sorpresa di più all’andata?

“L’ambiente. Non me lo aspettavo ed è stato incredibile. E vedere Isco: come si muove, come gioca di prima… È impressionante. Dobbiamo stare attenti a lui, ha avuto troppo spazio.”

In Italia, infatti, la paragonano a Isco.

“Mi piace, è un bel paragone, ma non è del tutto giusto: lui ha giocato molti anni nel Real Madrid. ”

Cos’altro deve fare la Fiorentina, oltre a marcare stretto Isco?

“Essere compatti in difesa e creativi e precisi in attacco. Se ci riusciamo, andremo in finale.”

L’ha sorpreso il livello di De Gea?

“Quello che mi ha colpito di più è il suo livello dopo un anno senza giocare. È ancora uno dei migliori portieri al mondo. Ci ha fatto guadagnare molti punti questa stagione. Continua a essere su un altro livello.”

Forma con Kean la terza coppia gol della Serie A. Come vi completate?

“Veniva da una stagione difficile, aveva voglia di dimostrare e ci è riuscito. È giovane, ma con esperienza: ha giocato in Premier, Ligue 1 e Serie A. Sta segnando tanto e ha un grande futuro.”

Le piacerebbe giocare nella Liga in futuro?

“Ora sto molto bene alla Fiorentina, ma in generale mi è sempre piaciuto il calcio spagnolo.