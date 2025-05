Oggi serve non far pesare l’esperienza, Pellegrini ha allenato 1000 partite in più di Palladino

Si giocherà questa sera la decisiva semifinale di ritorno tra Fiorentina e Real Betis valida per ottenere un posto in finale di Conference League contro il Chelsea. Una sfida tra due squadre di buon livello e desiderose di rendere la loro stagione storica, se il Betis può farlo anche attraverso il campionato, alla Fiorentina probabilmente resta solo la Conference League. Ma c’è anche una sfida nella sfida, quella tra i due allenatori, Raffaele Palladino da una parte e Manuel Pellegrini.

Due allenatori diametralmente opposti non solo per idee di calcio e filosofie di gioco, ma anche per carriera ed esperienza. Infatti se Palladino è un allenatore giovanissimo, al suo terzo anno da allenatore e con appena 152 panchine alle spalle, Pellegrini è l’esatto opposto. Un allenatore navigatissimo, con oltre 1154 panchine e quasi 30 anni da allenatore alle spalle. Ma non c’è solo questo, Pellegrini infatti è passato anche da esperienze importanti come quelle al Real Madrid, al Manchester City o al River Plate. Esperienze importanti in cui l’ingegnere ha allenato grandi giocatori e vissuto momenti difficili e attraversato il mare in tempesta.

Tutto questo Pellegrini se lo porterà in panchina stasera, mentre dall’altra parte ci sarà un allenatore che ha poco da portarsi dietro visto che a Monza è andato tutto molto bene, ed è alla prima esperienza importante in cui fa una competizione europea. Tutto questo il mister della Fiorentina oggi non lo dovrà far pesare, e per farlo serviranno le idee e il saper motivare i suoi ragazzi.

Che se ne dica a livello di rosa tra Fiorentina e Betis non ci sono tutte queste differenze, sono due squadre di un livello simile e la preparazione fisica e tattica delle due squadre può fare la differenza. Per un allenatore giovane come Palladino, eliminare un “Decano” del calcio, come lo stesso allenatore viola ha definito Pellegrini, sarebbe sicuramente una grande impresa e un forte segnale anche per la società che ieri lo ha rinnovato, e per qualche detrattore come Riera che ha messo in dubbio le sue capacità.