Dalla Spagna, Fiorentina prepara l’offerta per Rodri Sanchez del Betis. Possibile prestito con diritto

Come riportato da Eldesmarque, la Fiorentina è ancora alla ricerca dell’esterno d’attacco da regalare ad Italiano. Nelle ultime ore i dirigenti Viola sarebbero pronti a fare un’offerta per Rodri Sanchez del Real Betis. Gli agenti del calciatore classe 2000 avrebbero già parlato con il club spagnolo dell’interesse della Fiorentina e ci sarebbe l’apertura per un prestito fino a giugno con un eventuale diritto di riscatto.

