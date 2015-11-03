Notizie Rodri Sanchez Fiorentina

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Nazione, alternativa a Vargas? Rodri Sanchez ma il Betis chiede tanto per il prestito e vuole subito 12 milioni

19 gennaio 2024 09:36

Dalla Spagna, Fiorentina prepara l'offerta per Rodri Sanchez del Betis. Possibile prestito con diritto

17 gennaio 2024 18:31

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