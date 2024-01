Nazione, alternativa a Vargas? Rodri Sanchez ma il Betis chiede tanto per il prestito e vuole subito 12 milioni

La Fiorentina punta Ruben Vargas, ormai è chiaro, ma mai dire mai. Per questo motivo si sta guardando intorno anche per altri sondaggi. Più articolato, ma evidentemente non impossibile il discorso per Rodri Sanchez del Betis Siviglia. La clausola rescissoria sul contratto c’è, ma il club spagnolo è intenzionato a proporre l’esterno con una formula contrattuale più complessa ma meno onerosa. In pratica Sanchez può lasciare il Betis in prestito (molto) oneroso per un anno e mezzo (accordo fibo al giugno 2025) e poi essere al centro di una trattativa per la cessione a titolo definitivo. Il Betis vorrebbe così incassare subito almeno 12 milioni per poi affrontare il riscatto il prossimo anno senza una base economica prefissata o rigida. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NAPOLI-FIORENTINA FLOP