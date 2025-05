Buone notizie per i tifosi viola: anche il ritorno tra Fiorentina e Betis sarà trasmesso in chiaro su Tv8

Si è giocata ieri sera la semifinale di andata tra Betis e Fiorentina con gli andalusi che hanno vinto per 2-1 e di conseguenza tutto si deciderà al ritorno. La partita di ieri è stata trasmessa in chiaro su Tv8, ed è stata la prima volta che Sky ha deciso di trasmettere in chiaro un italiana in questa stagione.

La buona notizia per i tifosi viola è che Sky ha deciso di trasmettere in chiaro anche il ritorno che si giocherà Giovedì 8 Maggio al Franchi alle ore 21:00, con i ragazzi di Palladino chiamati a ribaltare il risultato