Dal Brasile riportano: “Arthur vicino al prestito annuale al Betis, ormai fuori dalla Juve”

Secondo quanto riportato dal quotidiano O Globo, l’ex centrocampista della Fiorentina Arthur, tornato alla Juventus dopo un infelice prestito in Spagna al Girona, dovrebbe ripartire con la stessa formula con il Betis Siviglia che è vicino a prelevarlo dai bianconeri senza acquistare l’intero cartellino. Pertanto, il brasiliano resta legato alla Juventus fino al 2027 con un contratto da 5 milioni annui che ne blocca il trasferimento in altre squadre perchè nessuna di queste è intenzionata a garantirgli questo stipendio. Il Betis ha provato a prendere Mandragora dai viola ma non è riuscito a chiudere la trattativa e ha virato con forza sul brasiliano, diventato l’obiettivo principale.