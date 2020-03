Queste le parole rilasciate ad AS da Joaquin ex calciatore della Fiorentina oggi al Real Betis: “So che ci sono diversi interessi in gioco con il calcio ma stiamo vivendo una situazione delicata. Credo sia comprensibile che non si voglia annullare il campionato perchè chiuderla 11 giornate prima è un serio problema. Preservare la salute pubblica è fondamentale, ci sono molti morti. Sto intrattenendo un po’ i miei follower su Instagram facendo il giullare e le persone mi ringraziano perchè le faccio sorridere. A volte il lavoro ti tiene lontano dalla famiglia, bisogna approfittare questi momenti per stare insieme, appena possibile andrò dal barbiere”.