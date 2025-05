Dalla Spagna: “Natan non si è allenato per smaltire i carichi di lavoro. Assenti Llorente, Roca e Avila”

In mattinata si è allenato il Betis Siviglia che domani partirà alla volta di Firenze dove affronterà la Fiorentina nella semifinale di ritorno della Conference League. Una seduta, quella di stamani, alla quale non ha preso parte Natan (ex Napoli, nella foto). Lo staff tecnico ha preferito gestirlo perché ha giocato molto nell’ultimo periodo. Dovrebbe però regolarmente far parte della comitiva biancoverde in questa trasferta.

Restano invece indisponibili Diego Llorente, Marc Roca e Chimy Ávila, che non ci saranno contro la formazione di Raffaele Palladino.