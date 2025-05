Sky Sport rivela: “Parisi favorito su Folorunsho, può giocare esterno destro al posto di Dodò”

Sempre più vicina la gara d’andata di semifinale di Conference League tra Real Betis e Fiorentina, Sky Sport ha voluto fare una previsione sul possibile undici iniziale delle due formazioni. Per quanto riguarda mister Palladino, recupera la sua stella Kean, in attacco, dopo i due recenti forfait per motivi familiari. Il bomber della nazionale sarà affiancato dall’islandese Gudmunsson che agirà da seconda punta.

Questa la possibile formazione della Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmunsson, Kean. All. Palladino

Questa invece la formazione del Betis Siviglia (4-2-3-1): Vieites; Sabaly, Bartra, Natan, R. Rodriguez; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, J. Rodriguez; Bakambu. All. Pellegrini.