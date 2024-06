Ascari: “Castrovilli più lontano di Bonaventura da Firenze, troppo rigido sul rinnovo”

Il noto procuratore sportivo ed esperto di mercato sudamericano Eugenio Ascari è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana sul mercato della Fiorentina:

“Castrovilli ha recuperato dall’infortunio ma deve giocare per tornare al 100%. E’ stato molto rigido nella trattativa di rinnovo con la Fiorentina. Forse ci sono giocatori che meritano una chance in più, rispetto a lui, oltretutto è molto simile a Colpani e il suo arrivo escluderebbe la permanenza dell’argentino. In quel ruolo inoltre quest’anno è stato impiegato anche Beltran. Trattativa per me difficile. Su Bonaventura continuo a pensare ci possano essere delle buone possibilità per il suo rinnovo di contratto. Credo dia più garanzie rispetto a Castrovilli. Certo è che se rinnova e prendi davanti Djuric e Arnautovic la Fiorentina diventa un ospizio. C’è bisogno di un attaccante vero, come Vangelis Pavlidis. Altrimenti un altro nome è Guirassy dello Stoccarda”

