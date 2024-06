Da Milano sicuri: “La Fiorentina ha chiesto Saelemaekers, si tratta sulla base di 10 mln di euro”

Nell’ultima stagione nella rosa del Milan allenata da Stefano Pioli, non era presente il nome di Alexis Saelemaekers che ha giocato con il Bologna. La scorsa estate infatti il Diavolo e la società felsinea avevano raggiunto un accordo per il passaggio in prestito dell’esterno nella formazione rossoblù che sotto la guida di Thiago Motta è riuscito ad ottenere una storica qualificazione in Champions League, merito del quinto posto finale in classifica.

Per Saelemaekers è stata un’annata positiva che gli ha permesso di giocare con continuità e durante la quale è riuscito a mettere a segno 4 gol e 3 assist in 30 partite di campionato. Il Bologna non sembra però intenzionato a pagare la cifra richiesta dal Milan per riscattare il classe 1999 e allora ecco che per lui si prospetta un ritorno a Milanello a partire dal primo luglio.

Tuttavia, sulle tracce dell’ex Anderlecht si è mossa con insistenza la Fiorentina che in queste ore ha bussato alla porta del Milan per cercare di trovare un accordo. La richiesta del club rossonero per cedere Saelemaekers è pari a 10 milioni di euro e la viola potrebbe decidere a breve di versare questa cifra nelle casse milaniste per assicurarsi il belga.

Lo riporta milanlive.it

