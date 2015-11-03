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Notizie Saelemaekers Fiorentina

Milan, Allegri ritrova Saelemaekers: il belga verso la convocazione per la sfida con la Fiorentina

17 ottobre 2025 18:58

Corriere dello Sport: "Fiorentina alla finestra per Saelemaekers, ma la priorità resta la Roma"

04 aprile 2025 10:25

Fiorentina su Saelemaekers? TMW scrive: "Il Bologna non lo riscatta, il Milan lo vende a 12 milioni"

14 giugno 2024 19:21

Da Milano sicuri: "La Fiorentina ha chiesto Saelemaekers, si tratta sulla base di 10 mln di euro"

11 giugno 2024 22:06

Thiago Motta bacchetta Saelemaekers: "Non mi piace quando simula, i giocatori sono fatti per stare in piedi"

03 marzo 2024 20:39

Marelli: "Saelemaekers carica pugno nei confronti di Nico. Andava espulso. Errore del Var"

12 novembre 2023 19:44

Saelemaekers aveva preso in giro Savic con la linguaccia, la vendetta è la foto di un pagliaccio

08 dicembre 2021 15:29

Al 24' Pezzella tocca Saelemaekers in area, per Abisso è rigore. Kessié dal dischetto fa 2-0

29 novembre 2020 15:31

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