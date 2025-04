Corriere dello Sport: “Fiorentina alla finestra per Saelemaekers, ma la priorità resta la Roma”

Alexis Saelemaekers, esterno della Roma in prestito dal Milan e nota tra le più liete della stagione giallorossa, in cui ha collezionato 6 gol e 5 assist in 26 presenze. Da Roma fanno sapere che il belga vorrebbe restare in maglia giallorossa anche la prossima stagione e avrebbe addirittura comprato una casa ma sul giocatore ci sarebbero diverse squadre: Premier League, Bundesliga e in Italia la Fiorentina.

La priorità, comunque, resta la Roma: nelle scorse settimane Saelemaekers avrebbe anche incontrato il ds Ghisolfi ma molto dipenderà anche dai nuovi allenatori di Roma e Milan e dalla volontà dei rossoneri di trattenere o meno Tammy Abraham. Nelle prossime settimane si capirà di più ma la buona notizia per la Roma è che per ora il belga non ha ascoltato seriamente altre offerte e aspetta di comunicazioni concrete da Trigoria. Se poi la squadra riuscisse nell’impresa di qualificarsi alla prossima Champions allora anche il riscatto da parte dei Friedkin sarebbe più semplice. Lo scrive il Corriere dello Sport.