Milan, Allegri ritrova Saelemaekers: il belga verso la convocazione per la sfida con la Fiorentina

Milan, Allegri ritrova Saelemaekers: il belga verso la convocazione per la sfida con la Fiorentina

17 Ottobre

Dopo lo stop muscolare, il centrocampista è tornato ad allenarsi in gruppo: il suo rientro complica i piani della Viola per domenica

Cattive notizie in vista della sfida di domenica sera tra Fiorentina e Milan, in programma alle 20:45. Dalla sponda rossonera arriva infatti un recupero importante: Alexis Saelemaekers è tornato a disposizione di Massimiliano Allegri dopo lo stop per problemi muscolari. Il centrocampista belga, fermo durante la sosta per le Nazionali, oggi è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. Se dovesse confermarsi anche domani, il suo rientro tra i convocati diventerebbe molto probabile. Per la Fiorentina, quindi, una sfida che si prospetta ancora più impegnativa.

