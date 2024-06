Fiorentina su Saelemaekers? TMW scrive: “Il Bologna non lo riscatta, il Milan lo vende a 12 milioni”

Entro la mezzanotte di venerdì 14 giugno i club professionistici potranno esercitare i diritti di riscatto sui calciatori ottenuti in prestito ma per il momento non sembrano esserci margini per una conferma in rossoblù di Alexis Saelemaekers.

Il Bologna non lo riscatterà, ma il giocatore non resterà al Milan, essendoci anche Pulisic e Chukwueze in quel ruolo. Il riscatto era fissato a 12 milioni nell’accordo coi felsinei: il Milan crede di poterli incassare senza troppi problemi da qualche altra società, anche estera, dopo l’ottima seconda parte di stagione del belga in Emilia.

Durante la stagione 2023/24, Saelemaekers ha totalizzato 30 presenze, segnando 4 gol e fornendo 3 assist. In Coppa Italia, ha partecipato a 2 partite. Prima di trasferirsi al Bologna, Saelemaekers ha militato nel Milan. Nella stagione 2022/23 con i rossoneri, ha disputato 30 partite di Serie A, segnando 2 gol e fornendo 3 assist. Inoltre, ha preso parte a 1 partita di Coppa Italia e a 8 partite di Champions League, realizzando 2 reti. Nella stagione 2021/22, sempre con il Milan, ha totalizzato 36 presenze in Serie A con 1 gol e 3 assist, oltre a giocare 4 partite di Coppa Italia e 6 partite di Champions League senza segnare.

Nel complesso, la carriera di Saelemaekers in Serie A con il Milan ha visto 36 partite nella stagione 2021/22 e 30 partite nella stagione 2022/23, mostrando una certa costanza nelle prestazioni sia a livello nazionale che internazionale, prima del suo passaggio al Bologna per la stagione 2023/24. Lo scrive TMW.

