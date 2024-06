Dalla Sardegna, Barak ad un passo dal Cagliari a gennaio. Nuovo tentativo? Fiorentina apre alla cessione

Come riporta Calcio Casteddu, il cambio di guida tecnica cambia anche il mercato, ma che Antonin Barak e Lorenzo Colombo siano due profili graditi al ds Bonato non è un mistero. Proprio il dirigente rossoblù aveva ammesso le trattative per i due giocatori sul finire delle ultime sessioni di trasferimenti, con l’attaccante saltato per l’inserimento del Monza e il trequartista sfumato a causa del no del Genoa alla Fiorentina per Gudmundsson.

A precise domande nella conferenza stampa di ieri Bonato è stato chiaro: si devono verificare le condizioni giuste e fondamentale sarà il parere del nuovo allenatore. Entrambi però sono ancora sul suo taccuino ed entrambi rispondono alle esigenze tecniche che la rosa del dopo Ranieri sembra avere.

Barak può inserirsi in quello spazio lasciato libero dagli addii di Oristanio e Gaetano, che almeno per il momento sono da considerare fuori, anche se per entrambi il Cagliari non ha gettato la spugna. La Fiorentina è aperta alla cessione, con Palladino che ha chiesto Colpani e i toscani pronti a muoversi in tal senso. Per quanto riguarda le condizioni economiche ci sarà da lavorare, ma non saranno molto distanti da quelle di gennaio, dunque favorevoli a un Cagliari che può contare anche su un bilancio ormai completamente risanato dopo la crisi Covid e la retrocessione.

L’OPINIONE DI ALESSANDRO BOCCI