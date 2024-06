Sentite Bocci: “Zaniolo non lo prenderei mai. Nella Fiorentina ci può stare ma non titolare”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue parole:

“La Champions League? In Champions ci devi arrivare per gradi. L’errore nella passata stagione è stato fatto a gennaio quando eri in zona Champions, bisognerebbe sapere se non è stato proprio Commisso ad aver frenato il mercato e chi lo fa.

Rosa da rifondare? Bisogna fare un salto di qualità ed alla Fiorentina servono almeno 3 giocatori di valore. Poi lo scouting è giusto ma è un qualcosa che si porta avanti nel tempo. Acquisti giusti, forti e mirati ci vogliono per fare il salto di qualità.

Zaniolo? Io non lo prenderei mai perchè le sue esperienze italiane…Nella rosa della Fiorentina ci può stare ma non è mai titolare. Come ho sentito da qualche parte: “si prende Zaniolo e si vende Nico Gonzalez”. Mi pare un po’ troppo.”

LE ULTIME SUL MERCATO DELLA FIORENTINA DALL’ESPERTO ALFREDO PEDULLA’