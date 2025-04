Kean da record: nessun giocatore viola ha mai superato i 21 gol stagionali da Gilardino nel 2008/09

L’ultimo calciatore della Fiorentina a segnare più di 21 gol stagionali in tutte le competizioni è stato Alberto Gilardino nella stagione 2008/09 quando in 46 apparizioni mise a segno ben 25 gol suddivisi in: 19 in Serie A, 1 in Coppa UEFA e 5 in Champions League. Ora Kean ha come obiettivo di migliorare questo score, per adesso fermo a 22, magari giá dalla partita di giovedì in Slovenia dove sarebbe importante giá indirizzare la qualificazione ma questo è un altro discorso.

Per adesso godiamoci il nostro attaccante e i suoi gol sperando naturalmente che continui a farli anche il prossimo anno indossando la maglietta viola.