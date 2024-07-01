Ora è ufficiale, Pavlidis al Benfica: il bomber greco firma un quinquennale e mette Cabral alla porta

Niente Serie A per Vangelis Pavlidis, andrà al Benfica: il bomber greco ha firmato contratto che lo legherà alle Aquile fino al 30 giugno 2029

Vangelis Pavlidis, uno dei nomi accostati al nuovo attacco della Fiorentina nelle scorse settimane, approda ufficialmente al Benfica dall'AZ Alkmaar. Il centravanti greco ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà alle Aquile fino al 30 giugno 2029. Le cifre dell'affare dovrebbero aggirarsi intorno ai 17 milioni di euro più due di bonus. La dirigenza viola aveva chiesto informazioni su di lui, arrivando però in ritardo, perdendo il duello di mercato. Anche il Bologna si era mosso su di lui, volendolo consegnare a Vincenzo Italiano in caso di cessione del gioiellino olandese, Joshua Zirkzee.

L'arrivo di Pavlidis al Benfica, nel frattempo, mette alla porta un ex attaccante della Fiorentina: Arthur Cabral, reduce da un'annata al di sotto delle aspettative del club portoghese, potrebbe andare a cercare fortuna altrove. Il centravanti brasiliano è sempre più ai margini del progetto, essendo stato scavalcato nelle gerarchie dal nuovo acquisto che è stato già ufficializzato.

Di seguito l'annuncio del Benfica sul suo profilo Instagram:

DA MANCHESTER: “UOMO MERCATO DELLO UNITED A FIRENZE PER PARLARE DI AMRABAT. POTREBBE ESSERE RISCATTATO”

https://www.labaroviola.com/da-manchester-uomo-mercato-dello-united-a-firenze-per-parlare-di-amrabat-potrebbe-essere-riscattato/259236/