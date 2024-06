Salta ufficialmente Pavlidis alla Fiorentina. Romano annuncia: “Va al Benfica per 17 milioni più 2 di bonus”

Secondo quanto annunciato dal giornalista Fabrizio Romano, Vangelis Pavlidis e il Benfica hanno raggiunto l’accordo definitivo per far approdare l’attaccante in Portogallo. Negli ultimi giorni, era stato registrato anche l’interesse da parte della Fiorentina, che aveva chiesto informazioni sul giocatore proprio un paio di mattine. Tuttavia, ha fatto fede l’accordo verbale che il centravanti greco aveva con il Benfica. Di conseguenza, Pavlidis approderà in Portogallo questo giovedì; al AZ Alkmaar, il suo club attuale, andranno ben 17 milioni di euro più 2 di bonus. Ecco l’annuncio di Romano su X:

🚨🦅 Vangelis Pavlidis to Benfica, here we go! Verbal agreement in place for €17m plus €2m add-ons as revealed last week.

Pavlidis respected his word to Benfica despite proposals from Stuttgart & Italian clubs to hijack the deal.

Medical/contract signing planned on Thursday. pic.twitter.com/W25L3F2NGl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2024