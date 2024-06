Di Marzio annuncia: “Domani giornata decisiva per il rinnovo di Bonaventura. Previsto incontro con l’agente”

L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha annunciato con un post sul proprio profilo X che domani è previsto un incontro tra la dirigenza viola e l’agente di Bonaventura per trattare il rinnovo del calciatore italiano. Jack è in scadenza a fine giugno, ma potrebbe restare alla Fiorentina per un altro anno, avvicinandosi alla chiusura della propria carriera (è un classe 1989, ndr). Come rivelato dallo stesso agente del centrocampista, ci sono buoni propositi affinché il rinnovo si concretizzi, ma tutto dipenderà dall’incontro di domani, che sarà appunto decisivo per capire se Bonaventura continuerà a vestire la maglia viola. Questo il post di Di Marzio su X:

