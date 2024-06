L’Udinese ha riscattato dal Pisa Lorenzo Lucca. L’attaccante ex Ajax passa ufficialmente al club della famiglia Pozzo che adesso dovranno gestire le possibili offerte del mercato. La Fiorentina sembra davvero interessata all’attaccante ma per meno di 15 milioni non si muoverà da Udine. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI BUCCIANTINI