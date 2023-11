Maxime: “Italiano come De Zerbi, ti sono vicini e fanno giocar bene. Il primo mese non ero contento”

Maxime Lopez ha parlato dalla sala stampa del Viola Park, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

“Il mio primo mese non è stato buono, non sono stato contento di me ma dovevo capire bene la richiesta del mister e dei compagni, doveva ambientarmi. Tutto gli allenatori sono diversi, Italiano e De Zerbi sono simili, in allenamento ti sono vicini, ti fanno giocare bene, sono allenatori bravi, Dionisi è diverso. La concorrenza fa parte del calcio, non ci sono problemi. Fa piacere vedere tanta gente a vederci, il nostro compito è quello di dare il massimo. Sono sicuro che ritroveremo il gol anche in campionato, noi lavoriamo per segnare, una volta che ci sbloccheremo non ci fermeremo e faremo male.”

