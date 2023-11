Italiano: “Bonaventura e Mandragora fuori, torna Kayode, gioca Christensen. Siamo forti ma non fortissimi”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dal Viola Park alla vigilia della partita contro il Genk in Conference League, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“In coppa abbiamo una concretezza diversa rispetto al campionato, abbiamo quello spirito che a volte in campionato abbandoniamo e che non ci permette di avere qualche punto in più. Quella di domani è una partita decisiva, dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione, dobbiamo riscattarci ed essere più concreti sotto porta. Dobbiamo confermarci e dare tutto quello che abbiamo.

Il rammarico grande è aver perso questa partita dopo aver occasioni nitide, con qualche punto in più avremmo avuto una classifica più bella, avevamo iniziato benissimo ma dobbiamo ripartire, vuol dire che non stiamo facendo bene alcuni aspetti. Dobbiamo avere attenzione e concentrazione. Ok Nzola e Beltran non stanno facendo gol ma Bonaventura e Nico hanno segnato tanto, le punte fino a poco fa hanno lavorato bene per la squadra. Le punte stanno facendo troppo poco per quanto produciamo, aspettiamo Nzola e Beltran. Noi arriviamo sotto porta ed è la cosa più importante, dobbiamo sbloccarci e trovare il guizzo.

All’andata abbiam avuto la palla gol in ripartenza, Nzola non è riuscito a fare il terzo gol, il Genk è organizzata. Domani sarà un’altra storia ed un’altra partita,

Kayode sta meglio, volevamo farlo recuperare per bene per non fargli avere problemi, adesso il dolore non lo sente più ed è recuperato. Domani gioca Christensen, anche per lui è stato necessario un periodo di adattamento e sono convinto che domani farà benissimo

Sono i giocatori i primi a non essere contenti, lo sanno anche loro, potevamo incidere di più, stando molto attenti quando non si ha la palla, lo vedo: anche loro vogliono diventare diversi da quelli che siamo, tornerà a segnare anche Nico, non dobbiamo perdere fiducia ed entusiasmo. Si devono mettere in testa che tutti possono essere decisivi

Domani non avremo Bonaventura, Mandragora che ha la febbre e Comuzzo non al meglio. Maxime lo vedo diverso, più coinvolto, mi piace sabato come è entrato, deve guadagnarsi il posto con l’allenamento, ho detto anche a lui che negli ultimi giorni l’ho vedo diverso e sono contento

Si lavora con gli attaccanti in maniera collettiva e individuale, andando a stimolare le situazioni che poi rivediamo in campo. Si propone e si ripropone, vogliamo da fiducia ma è anche vero che in allenamento non c’è l’avversario e non c’è la pressione. In partita è tutto diverso, devi sempre pensare che è l’ultimo pallone e che quel pallone deve andare in porta. In Conference abbiamo la media di 2 gol a partita, in campionato meno

Dodò ha una grande voglia e un grande entusiasmo, dovrebbe averne un pò meno (ride ndr) perchè potrebbe portargli dei problemi. Deve stare calmo, abbiamo grande fiducia e voglia di averlo.

Siamo forti ma non fortissimi, lo ripeto. Altrimenti non chiudi il Milan a San Siro, se fossimo stati fortissimi avremmo ribaltato la partita e non avremmo corso pericoli. Dobbiamo alzare la percentuale sotto porta, in allenamento proviamo tante situazioni. In Conference per esempio abbiamo segnato 3 gol giocando in verticale, dobbiamo farlo spesso. A Milano Terracciano ha fatto due parate, normale che quando vai a San Siro qualcosina devi concedere”

