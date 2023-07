Carnevali: “Maxime Lopez vuole andare via. Lo hanno chiesto diverse società ma tra queste non c’è il Napoli”

L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato del futuro di Maxime Lopez, accostato tra le altre anche alla Fiorentina, queste le sue parole:

“Maxime Lopez al Napoli? Mi piacerebbe accontentare Garcia. Mai dire mai. Sento anche qui delle voci sul Napoli con la possibilità di un interessamento: Maxime ce lo hanno chiesto alcune società ma non il Napoli, è anche vero che il ragazzo avrebbe il desiderio di andare in squadre più importanti e in un campionato estero. Vedremo se riusciremo ad esaudire la sua volontà. Lo considero come uno dei calciatori più forti del Sassuolo: ciò che mi fa piacere è che quando si parla di Maxime, di Berardi, di Frattesi significa che il lavoro svolto dalla società è importante. Andiamo avanti così”

TERZIC E IL BOLOGNA, LA SITUAZIONE