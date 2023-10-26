M. Lopez: "Dispiace per aver perso con l'Empoli, ma oggi dobbiamo far bene e prendere punti"
Intervistato da Sky Sport, il centrocampista ex Sassuolo Maxime Lopez ha parlato della gara di questa sera contro il Cukaricki e della sconfitta di lunedì sera contro l'Empoli. Queste le sue parole: "...
Intervistato da Sky Sport, il centrocampista ex Sassuolo Maxime Lopez ha parlato della gara di questa sera contro il Cukaricki e della sconfitta di lunedì sera contro l'Empoli. Queste le sue parole: "Tutte le partite sono diverse. Con l'Empoli ci è dispiaciuto perdere, ma oggi è diverso, oggi è Conference League, una competizione diversa dalla dalla serie A e dobbiamo fare bene e prendere punti".
Sulla partita di stasera, volete dare una risposta? Come si sfrutta l'effetto casa?
"Dobbiamo essere concentrati perché il Cukaricki ha perso le prime due partite e vogliono conquistare punti. Per noi i tifosi sono importantissimi".
ITALIANO: “IN ALLENAMENTO LE PUNTE SEGNANO, NON VEDO PERCHÉ NON DOVREBBE ACCADERE IN PARTITA”
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