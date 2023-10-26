Italiano: "In allenamento le punte segnano, non vedo perché non dovrebbe accadere in partita"

Intervistato da Sky nel prepartita di Fiorentina-Cukaricki Vincenzo Italiano si è espresso così sulla gara di Conference e soprattutto sulle scelte di formazione: "Oggi è una possibiltà importante per...

Intervistato da Sky nel prepartita di Fiorentina-Cukaricki Vincenzo Italiano si è espresso così sulla gara di Conference e soprattutto sulle scelte di formazione: "Oggi è una possibiltà importante per dei ragazzi che hanno valore. Tanti stanno trovando poco spazio ma sono dinamiche di spogliatoio e oggi tanti ragazzi possono dimostrare il prorpio valore. Dobbiamo fare punti e vincere stasera".

Fiorentina quarto attacco del campionato, come stanno gli attaccanti?

"Quando la squadra vince e fa punti non importa chi segna, l'importante è continuare su questa strada. Stiamo facendo bene. Durante la settimana le punte segnano con istinto, non vedo perché non dovrebbe accadere anche nelle gare ufficiali. E' ancora tutto aperto è un periodo, questi ragazzi vanno aspettati".

Barak, comne sta? Cosa teme del Cukaricki?

"Barak sta bene ma ha avuto un problema serio per tre mesi. Ora sta tornando in condizione e oggi ha la possobilità di partire dall'inizio. Ha bisogno di tempo ma è un claciatore di qualità. Del Cukaricki temo che non molla mai. E' una squadra giovane che non esce mai dalla partita. Dobbiamo alzare il ritmo fin da subito e sbloccare la partita all'inizio sennò diventa complicato".

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