Dopo la Fiorentina Maxime Lopez riparte dalla serie B francese, sarà un nuovo giocatore del Paris Fc

Maxime Lopez sta per tornare in Francia. Come riporta 'L'Equipe', accordo in arrivo tra Sassuolo e Paris FC - club di Ligue 2 - per il trasferimento del centrocampista che nella scorsa stagione ha ves...

A cura di Redazione Labaroviola 28 agosto 2024 12:56

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