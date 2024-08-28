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Dopo la Fiorentina Maxime Lopez riparte dalla serie B francese, sarà un nuovo giocatore del Paris Fc

Maxime Lopez sta per tornare in Francia. Come riporta 'L'Equipe', accordo in arrivo tra Sassuolo e Paris FC - club di Ligue 2 - per il trasferimento del centrocampista che nella scorsa stagione ha ves...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 agosto 2024 12:56
Dopo la Fiorentina Maxime Lopez riparte dalla serie B francese, sarà un nuovo giocatore del Paris Fc -
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Maxime Lopez sta per tornare in Francia. Come riporta 'L'Equipe', accordo in arrivo tra Sassuolo e Paris FC - club di Ligue 2 - per il trasferimento del centrocampista che nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Fiorentina con risultati decisamente deludenti. La società neroverde - si legge - chiedeva 1.5 milioni di euro per la cessione del calciatore classe '97, ma alla fine si accontenterà di una cifra inferiore pur di dar via un calciatore che non rientra nel progetto tecnico di mister Fabio Grosso. Lo scrive Tuttomercatoweb

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