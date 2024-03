Maxime Lopez ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Maccabi Haifa. Ecco le sue parole:

“La partita di oggi? Siamo davanti però non dobbiamo giocare con paura e aspettando ma per vincerla. Loro cercheranno di vincere per forza ma dobbiamo giocare con intelligenza.”

