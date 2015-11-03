Notizie Fiorentina Maccabi Haifa Fiorentina

Polverosi: "Fiorentina superficiale, doveva gestire con forza. Devi mostrare al Maccabi la tua superiorità"
15 marzo 2024 13:01
Dodò: "Il Franchi regala sempre grandi emozioni. Questa squadra è la mia seconda famiglia"
14 marzo 2024 21:58
Pradè: "Barak si conferma il nostro uomo di coppe. Oggi siamo più sereni per avere la rosa al completo"
14 marzo 2024 21:34
Maxime Lopez: "Dobbiamo giocare per vincere senza aspettarli. Ci vuole intelligenza"
14 marzo 2024 18:37
La Curva Fiesole si schiera: "Gestione repressiva in vista del Maccabi. Entriamo allo stadio dopo le 18:15"
11 marzo 2024 19:54
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