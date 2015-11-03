Notizie Fiorentina Maccabi Haifa Fiorentina

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Polverosi: "Fiorentina superficiale, doveva gestire con forza. Devi mostrare al Maccabi la tua superiorità"

15 marzo 2024 13:01

Dodò: "Il Franchi regala sempre grandi emozioni. Questa squadra è la mia seconda famiglia"

14 marzo 2024 21:58

Pradè: "Barak si conferma il nostro uomo di coppe. Oggi siamo più sereni per avere la rosa al completo"

14 marzo 2024 21:34

Maxime Lopez: "Dobbiamo giocare per vincere senza aspettarli. Ci vuole intelligenza"

14 marzo 2024 18:37

La Curva Fiesole si schiera: "Gestione repressiva in vista del Maccabi. Entriamo allo stadio dopo le 18:15"

11 marzo 2024 19:54

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Sett. 11