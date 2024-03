Pradè: “Barak si conferma il nostro uomo di coppe. Oggi siamo più sereni per avere la rosa al completo”

Il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato al termine di Fiorentina-Maccabi Haifa. Le sue dichiarazioni rilasciate sui canali ufficiali del club viola:

“Siamo felici, ora ogni squadra è difficile. Abbiamo fatto una partita sottotono nel primo tempo e nel secondo tempo molto bene. Abbiamo preso un tiro e un gol, però l’importante era passare il turno. Felice per Barak e soprattutto felice per il rientro di Dodò che lo aspettavamo tutti, la cosa importante è che la squadra è al completo. Abbiamo anche il rientro di Quarta, di Kouamé. Tony si conferma il nostro uomo di coppe e siamo felici. Siamo stati superiori nelle due gare, abbiamo giocato contro la squadra che ha vinto contro la Juventus e che ha vinto il campionato israeliano. Contro l’Atalanta sarà durissima, contro una squadra che ogni partita è una battaglia, ogni sfida tra di noi è una battaglia sportiva. C’è poco da pensarci, non hai neanche un giorno per prepararla perché domani sarà una giornata di scarico. Dovrà essere bravo il mister a capire quali sono le condizione psicologiche e fisiche dei giocatori. Però oggi siamo più sereni di avere finalmente la rosa al completo”.

