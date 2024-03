PAGELLE FIORENTINA: BARAK PRECISO, BELOTTI SPRECA, PARISI E RANIERI BUCANO SUL GOL SUBITO

Terracciano 6 Spettatore non pagante per 88 minuti, bravo nella gestione con la palla quando è in possesso. Non perfetto sul gol del Maccabi do

Faraoni 6,5 Suo l’assist preciso per il gol di testa di Barak. Si fa trovare pronto, l’ultima gara da titolare era stata contro l’Empoli e fu nefasta

Quarta 6 Torna in campo dopo i problemi ai calcoli renali. Sembra in un discreto stato di forma anche se l’avversario è stato reso innocuo

Ranieri 5,5 Ordinaria amministrazione per il difensore mancino. Nel secondo tempo potrebbe concludere a rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma sceglie inspiegabilmente di crossarla per Barak anzichè tirare. Il gol del Maccabi arriva da un suo buco

Biraghi 6,5 Il più criticato dai tifosi viola fa una buona prestazione. Nel primo tempo mette almeno 4 cross perfetti nel mezzo che nessuno raccoglie. In difesa non sbaglia quando viene chiamato in causa

Mandragora 6 Attento e tonico. Accompagna bene le azioni in fase offensiva e non si fa superare facilmente. Una conferma dopo le buone prestazioni di Budapest e in casa contro la Roma (dove ha anche segnato)

Bonaventura 6,5 Torna in mezzo al campo e prende in mano le redini del gioco. Lo fa giocando un’ottima partita che magari non viene valutata troppo positivamente perchè intorno a lui tutti vanno troppo lenti senza spingere come potrebbero. Fa sempre la scelta giusta

Barak 7 Colpisce alla terza occasione. Nel primo tempo spreca una bella palla di Biraghi a pochi metri dalla porta ma smorza il tiro. Nel secondo colpisce centralmente di testa da buona posizione. Quando però Faraoni al minuto 58 mette in mezzo, il ceco è solo e insacca in maniera precisa. Puntuale e preciso nelle sue giocate

Nico Gonzalez 6 Non riesce mai a concludere a rete, ha voglia di spaccare la partita ma non ci riesce. La voglia non manca nel rincorrere gli avversari e creare giocate quando ne ha la possibilità. Con i suoi movimenti favorisce diverse azioni offensive

Sottil 6 Spreca al minuto 69 quando da pochi passi spara alto dopo una buona triangolazione. L’esterno è vivo e punta il diretto avversario tutte le volte che ne ha l’opportunità

Belotti 5 Non si vede praticamente mai, lotta con alterne fortune ma non è mai pericoloso. Nel primo tempo sono diversi palloni ben serviti nel mezzo ma lui non si vede. Nessun allarme, per il centravanti è importante giocare per trovare la migliore condizione dopo l’inattività di Roma. Nel finale spreca e gestisce male diversi palloni

Dodò 6,5 Torna in campo dopo il grave infortunio di Udine, 20 minuti di gioco per lui e grandi applausi quando è entrato sul terreno di gioco. Voto di incoraggiamento per un processo di recupero attivo appena iniziato

Maxime Lopez 6 Continua a far girare la palla nei 15 minuti in cui è in campo

Parisi 5 Si perde il marcatore del gol del Maccabi, è in ritardo e non va a contrastare con durezza

